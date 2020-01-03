İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında toplam 144 terörist etkisiz hale... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Kıran operasyonları kapsamında toplam 144 terörist etkisiz hale... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında toplam 144 terörist etkisiz hale...

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi. (3)

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi."

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Kıran operasyonları kapsamında toplam 144 terörist etkisiz hale...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı
Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu

Son Dakika Haberleri
20:52 Pompeo'nun Süleymani'nin öldürülmesine dair telefon diplomasisi sürüyor - Son Dakika
20:48 Alev alan tinerin kıyafetine sıçramasıyla tutuşan işçi, ağır yaralandı - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:44 Lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
20:44 Çorum'da apartmandaki yangında bir kişi öldü, 15 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 20:56:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kıran operasyonları kapsamında toplam 144 terörist etkisiz hale... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]