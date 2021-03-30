İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kırıkkale'de "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kırıkkale'de "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" etkinliğinde konuştu Açıklaması

30.03.2021 13:31
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kırıkkale'de

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2020 yılı itibarıyla son 10 yılda trafik kazalarında can kayıplarının yüzde 56 azaldığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2020 yılı itibarıyla son 10 yılda trafik kazalarında can kayıplarının yüzde 56 azaldığını bildirdi.

Çataklı, beraberindeki Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, öğrenciler ve diğer yetkililerle, Hürriyet Caddesi üzerindeki yaya geçidinde düzenlenen "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" etkinliğine katıldı.

Durdurulan araç sürücülerine etkinlik hakkında bilgi veren Çataklı ve öğrenciler, sürücülere maske ve bilgilendirici broşür verdi.

Çataklı, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyada 2011 ile 2020 yılı arasında trafik kazalarına bağlı ölümleri yüzde 50 azaltma hedefinin olduğunu söyledi.

Bu kapsamda 2012 yılında Kara Yolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandığını, ardından da 2017 yılında Trafik Güvenliği Uygulama Belgesi'nin yürürlüğe konulduğu anımsatan Çataklı, şöyle konuştu:

"Yine 2011-2020 yılları arasında Kara Yolları Trafik Kanunu'nda da önemli değişiklik yaparak yayalara öncelik verilmesi hususunda bir düzenleme de getirildi. Bu hazırlanan belgeler, yapılan yasal düzenlemeler üzerine özellikle 2019-2020 yılında yoğun bir şekilde kampanyalar yürüttük. Neticede 2011 ile 2020 yılı arasında tüm dünyada iki ülke bu hedefi yakalayabildi. Bunlardan birisi Türkiye. Trafik kazalarında can kayıpları 2020 yılı sonu itibarıyla 10 yıllık dönemde yüzde 56 azaldı. Müthiş bir sonuç ortaya çıktı. Daha fazla insanımızın hayata tutunması anlamına geldi."

Çataklı, özellikle son 3 yılda yürütülen çabalar neticesinde 2018 yılından bugüne kadar da yaya ölümlerinde yüzde 30,8'lik düşüş sağlandığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2021 ile 2030 yıllarında trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerinde yüzde 50'lik bir azalma hedefinin konduğuna da dikkati çeken Çataklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çerçevede Türkiye'de de gerekli stratejiler ve eylem planları hazırlandı. En son 2021-2023 Kara Yolu Güvenliği Eylem Planı Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 2 Şubat'ta açıklandı. Bu doğrultuda önceki 10 yılda elde edilen ivmenin, başarının ve pozitif trendin devam ettirilmesi maksadıyla yeni bir gayret içerisine girdik. Bugün de bu çerçevede bütün Türkiye'de 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' sloganıyla saat 12.00 ile 15.00 arasında bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmaya 200 binden fazla personelimiz katılacak. Bakanımız Süleyman Soylu Ankara'da ve bakan yardımcılarımız başka illerde. Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız yine farklı yerlerde olacaklar. Bütün illerde valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, yine Şoförler ve Otomobilciler Federasyonumuz, yerel yönetimler, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızla bir kampanya yürütüyoruz. Bu anlamda ülkemizin her köşesinde ciddi bir gayretimiz var ancak kat etmemiz gereken çok mesafemiz de var. Yıllık 5 binlerin üzerinde trafik kazalarında can kaybımız var. Düşündüğümüz zaman ortalama bir ilçenin nüfusu kadar. Bunun yanında yaralanmaları, maddi hasarları da koyduğumuz zaman karşımızda çok büyük bir fatura, bedel var. Bu konuda hepimizin el birliği ile gayret göstermesi gerekiyor."

Mehmet Saygılı, İsmail Çataklı, Hürriyet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kırıkkale'de 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' etkinliğinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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