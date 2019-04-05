İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kış Operasyonlarımız Planlandığı Gibi Başladı, 15 Nisan'a Kadar...

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, basın toplantısı düzenledi. (3)

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