Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kış Operasyonlarımız Planlandığı Gibi Başladı, 15 Nisan'a Kadar...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kış Operasyonlarımız Planlandığı Gibi Başladı, 15 Nisan'a Kadar...

1 saat önce

- Genel detay İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, basın toplantısı düzenledi.

- Genel detay
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, basın toplantısı düzenledi. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:08 Kaynak: AA

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