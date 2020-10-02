İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Kovid-19 salgını) Bakanlık olarak birtakım yeni tedbirleri... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Kovid-19 salgını) Bakanlık olarak birtakım yeni tedbirleri...
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
"(Kovid-19 salgını) Hem ülkemizdeki sosyal ve ekonomik akışın devam etmesi hem de salgının yükselen bir seyre geçmesini engellemek maksadıyla bakanlık olarak birtakım yeni tedbirleri hayata geçirdik"
"Toplam 2 bin 474 kişi şu an izolasyona tabi tutulmakta. Bunlardan 573'ü izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 1901'i ise geçici nitelikteki ikametleri, yani mevsimlik tarım işçisi gibi, çalışmaları nedeniyle yer sorunu dikkate alınarak izolasyona tabi tutulan kişiler. Şu ana kadar da toplam genelge kapsamında 5 bin 23 kişi yurtlarda ve pansiyonlarda misafir edildi"
Bakan, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:06 - Kaynak: AA
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