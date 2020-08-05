İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 10:39
Kaynak: AA
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