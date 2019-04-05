Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart Ayındaki Operasyonlarda 84 Terörist Etkisiz Hale Getirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart Ayındaki Operasyonlarda 84 Terörist Etkisiz Hale Getirildi.

48 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayındaki operasyonlarda 84 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayındaki operasyonlarda 84 terörist etkisiz hale getirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:15 Kaynak: AA

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