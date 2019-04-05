İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart Ayındaki Operasyonlarda 84 Terörist Etkisiz Hale Getirildi.
48 dakika önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayındaki operasyonlarda 84 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayındaki operasyonlarda 84 terörist etkisiz hale getirildi."
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:15 Kaynak: AA
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