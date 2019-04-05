Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda 84 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda 84 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

28 dakika önce

- Genel detay İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, basın toplantısı düzenledi.

- Genel detay
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, basın toplantısı düzenledi. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:30 Kaynak: AA

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