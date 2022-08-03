İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "( Ankara'da üç cemevine saldırı) Bu provokatif eylemin failleri, üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp, adalete teslim edilmiştir."

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Temmuz ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11'i büyük, 25'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 377 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 728 operasyon yapılmıştır."

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda aralarında 2'si gri, 4'ü turuncu ve 1'i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10'u ölü, 44'ü sağ, 14'ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 56'si PKK/KCK, 11'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur."

(İHA)