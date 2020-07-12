İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terörle kaybedecek vakitlerinin olmadığını belirterek, "Onların devri bitti.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terörle kaybedecek vakitlerinin olmadığını belirterek, "Onların devri bitti. PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı. Devlet bugün onların kırıntılarını temizliyor" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Mahallesi ile Arsuz ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ni birbirine bağlayan olan yolun açılışı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katılımıyla gerçekleşti. Açılış törenine, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti ve CHP Hatay milletvekilleri katıldı.

Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yol konusunda kendini dörde katladığını dile getirerek, "Toplam 25 kilometre uzunluğunda, 10.3 metre genişliğinde, 8 metresi çift şerit, kalanı bisiklet yolu olarak yapılmış modern, güzel, şoförler arasındaki tabirle 'kaymak gibi' yol yapılmış buraya. Pek çok tarih kitabında vardır. 'Yol medeniyettir' denir. Dünyada ve bölgemizde bu asırda yaşadığımız terörün, göçün, fakirliğin önemli çarelerinden biridir yol. Tarihte eşkıyaların, günümüzde de terör örgütlerinin önemli eylem alanlarından biridir yollar" dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE ELİMİZ GÜÇLENDİ

2016'dan bu yana doğu ve güneydoğudaki belediyeleri terör örgütlerinin tasallutlarından kurtardıklarını ve oralarda büyük yol hamleleri başlattıklarına değinen Çataklı, "O belediyelerde 10 bin 134 kilometre asfalt, 20 bin 190 kilometre stabilize yol yaptık. Hangi rakımda hangi, coğrafi koşulda olursak olalım, ıssız mıdır, zor mudur bakmadık. Avrupa ile aynı standartlarda geliştirmek için çalıştık. Bunu yaptıkça terörle mücadelede elimiz güçlendi. Turist de geldi, ticaret de hareketlendi. İnsanların hayatı eskiye göre güzelleşti. Hatta sınır duvarları yaptık, onların dibinden giden paralel yollar inşa ettik. Güzellikten, doğadan yana şu güzel ülkenin Avrupa'dan fazlası var eksiği yok" diye konuştu.

TERÖRLE KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK

Terörle ve kardeş kavgaları ile kaybedecek vakitleri olmadığını vurgulayan Çataklı, şöyle konuştu:

"Bizim terörle, kardeş kavgaları ile kaybedecek vaktimiz yok. Zaten olsun istemiyoruz. Bu güzel ülkede hepimiz huzur, refah içinde yaşamak istiyoruz. Size güzel bir gelecek tarif etmeyen, mutluluk ve huzur vadetmeyen hiçbir fikrin arkasında durmayın. Sadece kavga ve karanlık vadeden, 40 yıldır insanlara acı ve kederden başka bir şey vermemiş olan insanlara yüz vermeyin. Onların devri bitti. PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı. Devlet bugün onların kırıntılarını temizliyor. Devlet bazen mesajını yaptığı eserlerle verir. Bugün açtığımız yolun etrafında bisiklet yolu var. Aslında bu güzel bir mesaj. Biz artık insanlarımızın mutluluğuna, refahına odaklandık. Vatandaşına en iyi hizmeti getiren ve bunları lüks görmeyen devletimiz var. Biz bu anlayıştayken gençlerimizi de yanımızda görmek, onlardan güç almak istiyoruz. Güzel bir geleceğin ayak seslerini de hepimiz duyuyoruz."

SEYAHAT SÜRESİ 2.5 SAATTEN 40 DAKİKAYA İNDİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan da yapılan yolun Çevlik Mahallesi ile Arsuz Kale Mahallesi'ni birleştirdiğini belirterek, "Eskiden Arsuz'dan Samandağ'a gitmek isteyen bir kişi 2 buçuk saatte gidebiliyordu. Ancak bu yolun yapılmasından sonra bu süre 40 dakikaya inmiş vaziyette. Yolun maliyeti 93 milyon 559 bin lira oldu. Bu maliyetin neredeyse tamamına yakını İçişleri Bakanlığımızın bütçesinden tamamladı" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekiler kurdele keserek yolun açılışını gerçekleştirdi.


- Samandağhatay
PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:19 Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem 22:17 Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı 22:14 Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:44 Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu 20:24 Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
22:19
Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
22:17
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
22:14
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
20:44
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
20:24
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 23:52:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]