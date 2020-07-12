İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı (2) - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: PKK, eskinin sol terör örgütleri, DEAŞ'ların devri kapandı (2)

JANDARMA KARAKOLU AÇILDIHatay'da açılışı gerçekleştirilen Çevlik- Arsuz yolunda, yapımı tamamlanan Kale Jandarma Karakolu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katıldığı törenle açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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