İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Seçim Döneminde Bin 531 Olay Meydana Geldi"
21 dakika önce
- Genel detay İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, basın toplantısı düzenledi.
- Genel detay
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, basın toplantısı düzenledi. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:35 Kaynak: AA
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