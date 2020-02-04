İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457...

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457 terörist etkisiz hale getirildi."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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