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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457...
6 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:06 Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457 terörist etkisiz hale getirildi."
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