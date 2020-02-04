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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457...
7 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:27 Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. (1)
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