İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457...

7 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. (1)

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:27 Kaynak: AA
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