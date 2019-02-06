İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Stk Temsilcileriyle Görüştü
20 dakika önce
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kamu kurum müdürleri ile görüştü.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Diyarbakır
'da STK
temsilcileri ve kamu kurum müdürleri ile görüştü. Sabah
saatlerinde Diyarbakakır'a gelen Bakan Yardımcısı Çataklı, DSİ konferans salonunda STK temsilcileri, kamu kurum müdürleriyle ilde yapılan çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Burada açıklamalarda bulunan Çataklı, "Amacımız İçişleri Bakanlığı
olarak yürüttüğümüz çalışmaları sivil toplum kuruluşlarına aktarılması ve birlikte değerlendirmelerin alınmasıdır. Yani az konuşup daha çok sizleri dinleyerek bizim yaptıklarımız, çalışmalarımız ve faaliyetlerimizin sizin tarafınızda nasıl gözüküyor bunu görmek istiyoruz. Empati yaparak, hizmeti sunan değil de, hizmetten yararlananlardan değerlendirme muradıyla burada bulunmaktayız" dedi.
Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:18 Kaynak: İHA
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