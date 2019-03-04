İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Şubat Ayında Yapılan Operasyonlarda 93 Terörist Etkisiz Hale...
34 dakika önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Şubat ayında yapılan operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi-Aktuel(Tür: Ankara)
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Şubat ayında yapılan operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi-Aktuel
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:46 Kaynak: DHA
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