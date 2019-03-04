Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Şubat Ayında Yapılan Operasyonlarda 93 Terörist Etkisiz Hale...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Şubat Ayında Yapılan Operasyonlarda 93 Terörist Etkisiz Hale...

34 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Şubat ayında yapılan operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi-Aktuel(Tür: Ankara)

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Şubat Ayında Yapılan Operasyonlarda 93 Terörist Etkisiz Hale..., System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Şubat ayında yapılan operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi-Aktuel

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:46 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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