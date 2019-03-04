Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Şubat Ayındaki Operasyonlarda 93 Terörist Etkisiz Hale...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Şubat Ayındaki Operasyonlarda 93 Terörist Etkisiz Hale...

2 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Şubat ayındaki operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Şubat ayındaki operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:10 Kaynak: AA

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