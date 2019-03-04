İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Şubat Ayındaki Operasyonlarda 93 Terörist Etkisiz Hale...
2 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Şubat ayındaki operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Şubat ayındaki operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi."
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:10 Kaynak: AA
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