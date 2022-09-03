İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmış; bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yüzde 89'u tamamlanmıştır. Bu operasyonlarda; 72 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz... - Son Dakika

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