İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz... - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz...

03.09.2022 10:54
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmış; bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yüzde 89'u tamamlanmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmış; bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yüzde 89'u tamamlanmıştır. Bu operasyonlarda; 72 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz... - Son Dakika
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