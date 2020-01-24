İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Tel Abyad ve Resulayn'da açılışlar yaptı - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Tel Abyad ve Resulayn'da açılışlar yaptı

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinde bazı tesislerin açılışını gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinde bazı tesislerin açılışını gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Çataklı, Vali Abdullah Erin tarafından GAP Havalimanında karşılandı.

Akçakale Gümrük Kapısı'na giden Çataklı, burada yapılan işlemler ve düzenlemeler hakkında Vali Erin ve Gümrük Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

İncelemelerine, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde devam eden Çataklı, ilk olarak burada Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde oluşturulan geçiş noktasını ziyaret etti.

Tel Abyad'da giriş ve çıkış yapan kişilerin kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı merkezde yapılan işlemler hakkında görevlilerden bilgi alan Çataklı, işlem yaptıran vatandaşlarla sohbet etti.

Çataklı, Tel Abyad Yerel Meclisi binasının açılışını yaparak burada meclis başkanı ve üyelerle ilçede yapılan çalışmalarla ilgili istişare etti.

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinin ardından Resulayn'a hareket eden Çataklı, SUDKOM koordinasyonunda tadilat ve tefrişat işlemleri yapıldıktan sonra bilgisayar sistemleri kurularak faaliyete başlayan Nüfus Müdürlüğünün ve Resulayn Yerel Polisi hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Tel Abyad ve Resulayn'da açılışlar yaptı

Resulayn, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:46 Kaynak: AA
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