İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Terör ülkemizde bir gündem olmaktan çıkmıştır"
3 saat önce
Çataklı'nın salona girişi Çataklı'nın kürsüde konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:59 Kaynak: AA
Çataklı'nın salona girişi
Çataklı'nın kürsüde konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (1)
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