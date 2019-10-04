Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Terör ülkemizde bir gündem olmaktan çıkmıştır"
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Terör ülkemizde bir gündem olmaktan çıkmıştır"

3 saat önce

Çataklı'nın salona girişi Çataklı'nın kürsüde konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Çataklı'nın salona girişi

Çataklı'nın kürsüde konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (1)

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Terör ülkemizde bir gündem olmaktan çıkmıştır

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:59 Kaynak: AA
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