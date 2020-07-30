İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, trafik denetimine katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte ciddi hareketlilik olduğunu belirterek, "Araştırmalar da bunu gösteriyor, trafik kazalarında yüzde 90 civarında kusur sürücülerden kaynaklanıyor." dedi.

Önemli geçiş güzergahlarından İstanbul- Samsun kara yolunun Ilgaz ilçesindeki trafik kontrol noktasına ziyarette bulunan Çataklı, Vali Abdullah Ayaz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Ilgaz Kaymakamı Osman Uğurlu ve Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk tarafından karşılandı.

Çalışmalarla ilgili Vali Ayaz'dan bilgi alan Çataklı, uygulama noktasında durdurulan bazı araçların sürücüleriyle sohbet etti.

Sürücü ve araçtaki yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Çataklı, araçtaki çocuklara oyuncak hediye etti.

Çataklı, yaptığı açıklamada, bayramlarda trafikte ciddi hareketlilik olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi ulaşımda da mesafeler katettiğini belirten Çataklı, "Belki en belirgin alanlardan biri de kara yolları ulaşımı. Özellikle bölünmüş yolların yapılması ve geldiği standart bakımından. Araştırmalar da bunu gösteriyor, trafik kazalarında yüzde 90 civarında kusur sürücülerden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Fiziki alandaki gelişmelere paralel trafik kazalarında azalma sağlayabilmek için İçişleri Bakanlığının son dönemde büyük gayretlerinin bulunduğunu söyleyen Çataklı, 2015 ile 2019 yılları arasında can kayıplarının yüzde 27 azaldığına işaret etti.

Bunun 2 bin 57 kişinin hayata tutulduğunu gösterdiğini belirten Çataklı, "Henüz yapacağımız çok iş, alacağımız çok mesafe var. Dolayısıyla bu anlamda bir gayretin içindeyiz." diye konuştu.

Çataklı, Kurban Bayramı süresince 29 Temmuz-4 Ağustos'ta bütün personel ve teknik kapasiteyle yollarda tedbir aldıklarını, daha güvenli seyahat sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"162 binden fazla personelimiz görev başında. Dronelardan helikopterimize kadar bütün teknik kapasitemizi bu iş için kullanıyoruz. Bütün bu teknik çalışmaların kapasitesinin ötesinde insan faktörü önemli. Bu bayramda bazı konuları özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Bu, toplumsal bir olay. Bütün milletimizin katkı vermesi gereken bir konu. Onun için yoğun çabanın içindeyiz."

Bu arada, polis uygulama noktasına yakın yerde trafiğe engel olacak şekilde arızalanan otomobili polisler iterek yolun kenarına çekti.