İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkemizde kayıtlı 3 milyon 622 bin 284 kayıtlı Suriyeli...
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:27 Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
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