Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkemizde kayıtlı 3 milyon 622 bin 284 kayıtlı Suriyeli...
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkemizde kayıtlı 3 milyon 622 bin 284 kayıtlı Suriyeli...

28 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkemizde kayıtlı 3 milyon 622 bin 284 kayıtlı Suriyeli...
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:27 Kaynak: AA
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