İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin...

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi. (4)

Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur."

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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