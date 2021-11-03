İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı...
03.11.2021 10:24
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 726 bin 206 kişidir.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 726 bin 206 kişidir." - ANKARA
Suriyeli, 3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
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