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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı...

03.11.2021 10:24
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 726 bin 206 kişidir.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 726 bin 206 kişidir." - ANKARA

Suriyeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı... - Son Dakika
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