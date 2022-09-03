İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, hem terörle mücadele hem de mülteci konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı hakkında bilgi veren Bakan Yardımcısı Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39'a ulaşmıştır" dedi. Çataklı'nın verdiği rakamların ardından gözler, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a çevrildi. Suriyeli mültecilerle ilgili sık sık çıkışta bulunan Özdağ'ın rakama nasıl tepki vereceği merak edilmeye başlandı.

"AĞUSTOS AYINDA 12 BİN 563 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Çataklı'nın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde: "Ağustos ayı içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9'u büyük, 29'u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 Operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapılmıştır.

"ARTIK SON TERÖRİSTLERİ KOVALIYORUZ"

Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16'sı ölü, 60'ı sağ, 14'ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77'si PKK/KCK, 13'ü DEAŞ terör örgütü mensubudur. PKK ile mücadelede biz artık belli bölgelerde kalan son teröristleri kovalıyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELEDE 593 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593'ü PKK/KCK, 554'ü FETÖ, 149'u DEAŞ, 75'i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerden 131'i PKK/KCK, 139'u FETÖ, 27'si DEAŞ, 13'ü sol terör örgütleri mensubu olmak 310'u ise tutuklanmıştır.

"ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 521 BİN 39"

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39'a ulaşmıştır. Bugün itibariyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir."