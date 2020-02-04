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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 14 bin 759 operasyonda 20 bin...
6 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 14 bin 759 operasyonda 20 bin 403 kişi gözaltına alındı, 2 bin 9 kişi tutuklandı"
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:10 Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 14 bin 759 operasyonda 20 bin 403 kişi gözaltına alındı, 2 bin 9 kişi tutuklandı"
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