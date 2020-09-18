İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Valimizden aldığımız bilgilere göre önemli bir hasar yok. Bazı... - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Valimizden aldığımız bilgilere göre önemli bir hasar yok. Bazı...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Valimizden aldığımız bilgilere göre önemli bir hasar yok. Bazı yapılarda hasar var" İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Valimizden aldığımız bilgilere göre önemli bir hasar yok. Bazı yapılarda hasar var"
MALATYA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Malatya, Bakan, Genel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:31 - Kaynak: İHA
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