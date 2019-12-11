İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Vatandaşımızın memnuniyeti bizim için esastır - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Vatandaşımızın memnuniyeti bizim için esastır - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Vatandaşımızın memnuniyeti bizim için esastır

6 saat önce

DENİZLİ'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, temel hedeflerinin kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması olduğunu belirterek, Milletimizin gönlünü kazanma hedefi doğrultusunda gayret ediyoruz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Vatandaşımızın memnuniyeti bizim için esastır, System.String[]

DENİZLİ'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, temel hedeflerinin kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması olduğunu belirterek, Milletimizin gönlünü kazanma hedefi doğrultusunda gayret ediyoruz. Bakanlık olarak vatandaşımıza çok dokunan, onların günlük hayatını çok etkileyen bir görev sahamız, faaliyet alanımız var. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için esastır dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında, Denizli Valiliği'ni ziyaret etti. Kentteki çalışmalar hakkında Vali Hasan Karahan'dan bilgi alan Çataklı, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak temel hedeflerinin kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışını sağlamak olduğunu dile getirdi. İZDES Projesi kapsamında illeri ziyaret ederek istek, öneri ve tedbirleri yerinde incelediklerini belirten Çataklı, Projemizin birinci aşamasında 81 ilimizi ziyaret ederek 4 bine yakın personelimizle bir araya geldik. Bu ziyaretler sonucunda sorunlarla ilgili öneriler de geliştirilerek hazırlanan raporlar illerle paylaşılmış ve önerilerin hızlıca hayata geçirilmesi için talimatlar verilmiştir dedi .

'VATANDAŞ ODAKLI HİZMET SEFERBERLİĞİ'

Projenin ikinci aşamasının temasının, vatandaş odaklı hizmet seferberliği olduğunu kaydeden Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak Valiliklerimizde başlattığımız 'Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği' kapsamında bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Bugün 65'inci ilimizdeyiz. Bu öncelikle dinleme ve empati prensibi üzerine kurulmuş bir projedir. Biz STK'larımızın görüşlerini alarak, yürüttüğümüz faaliyetlerle ilgili bir değerlendirmede bulunmak ayrıca bazı hizmetlerimizden yararlanan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, onların değerlendirmelerini almak amacıyla bir çalışma yürütüyoruz. Milletimizin gönlünü kazanma hedefi doğrultusunda gayret ediyoruz. Bakanlık olarak vatandaşımıza çok dokunan, onların günlük hayatını çok etkileyen bir görev sahamız, faaliyet alanımız var. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için esastır diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, basın açıklamasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.


Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:11 Kaynak: DHA
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