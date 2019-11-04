İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yakalanan DEAŞ'lıların 19 farklı uyruklu olduğunu görüyoruz"

-"(PKK-YPG-PYD'nin DEAŞ'lıları serbest bırakması) "PKK-YPG-PYD terör örgütleri tarafından bu DEAŞ'lılar serbest bırakıldı. TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından bu kapsamda 287 şahıs yakalandı. Bunlardan 45'i Türk vatandaşı, 242'si ise yabancı ülke vatandaşı. Türk vatandaşı olanlar ülkemize getirildiler. Yabancı uyruklu olanlarla ilgiliyse Suriye'de, güvenliği sağlanmış bölgelerde bunlar tutuluyor. Uyruk tespit çalışmaları ve mülakatlar devam ediyor. Şu ana kadar 19 farklı uyruklu olduğunu görüyoruz"

"Ekim ayında iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsal alanda 3'ü büyük, 37'si orta çaplı olmak üzere 9 bin 885, şehirlerimizde ise bin 857 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde aralarında kırmızı kategoride aranan 3, turuncu kategoride aranan 3, gri kategoride aranan sözde 11 üst düzey teröristin bulunduğu toplam 175 terörist etkisiz hale getirildi"

"2019 yılı başından bugüne kadar bin 107 DEAŞ'a dönük operasyon gerçekleştirmişiz. Bu operasyonlarda 2 bin 553 şahıs gözaltına alınmış, 784'ü de tutuklanmış"

"Şu ana kadar 76 bin 818 kişiye yabancı terörist olma ihtimaline binaen ülkemize giriş yasağı koymuşuz. Yakaladığımız 7 bin 643 yabancı terörist savaşçıyı da sınır dışı etmişiz"

"Interpol Genel Sekreterliği Hukuk İşleri Ofisi tarafından şu ana kadar 646 kırmızı bülten talebimiz reddedilmiş. İlginç olan bunlardan 462'si FETÖ/PDY üyesi, 115'i de PKK/KCK terör örgütü üyesi. İlginçlik şurada bugüne kadar 66 DEAŞ ile ilgili kırmızı bülten talebimiz olmuş ve bunların tamamını kabul etmiş. Bu da Interpol'ün terör örgütleri arasında bir ayrım yaptığını gösteriyor"

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte PKK-YPG-PYD terör örgütlerinin DEAŞ'lıları serbest bıraktığını vurgulayarak, "TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından bu kapsamda 287 şahıs yakalandı. Bunlardan 45'i Türk vatandaşı, 242'si ise yabancı ülke vatandaşı. Türk vatandaşı olanlar ülkemize getirildiler. Yabancı uyruklu olanlarla ilgiliyse Suriye'de, güvenliği sağlanmış bölgelerde bunlar tutuluyor. Uyruk tespit çalışmaları ve mülakatlar devam ediyor. Şu ana kadar 19 farklı uyruklu olduğunu görüyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bakanlıkta düzenlenen aylık bilgilendirme toplantısında İçişleri Bakanlığının görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleye değinen Çataklı, "Ekim ayında iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsal alanda 3'ü büyük, 37'si orta çaplı olmak üzere 9 bin 885, şehirlerimizde ise bin 857 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde aralarında kırmızı kategoride aranan 3, turuncu kategoride aranan 3, gri kategoride aranan sözde 11 üst düzey teröristin bulunduğu toplam 175 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 133'ü PKK-KCK, 36'sı DEAŞ, 6'sı aşırı sol terör örgütü mensubu. Ayrıca terör örgütüne yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 759 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 575'i tutuklandı. Operasyonlar neticesinde 108 sığınak/barınak kullanılmaz hale getirildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" diye konuştu.

Uyuşturucuda 18 bin 80 gözaltı

Uyuşturucu ile mücadeledeki rakamları paylaşan Çataklı, bu kapsamda 13 bin 154 operasyonun gerçekleştiğini bildirdi. 18 bin 80 kişinin gözaltına alındığını paylaşan Çataklı, bunlardan bin 196'sının tutuklandığını kaydetti. Çataklı, operasyonlarda 12 ton 853 kilogram esrar, 1 ton 91 kilogram skunk, 981 kilogram eroinin de arasında bulunduğu çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ifade etti. Kaçakçılık suçlarına yönelik ise bin 976 operasyonun gerçekleştiğini anlatan Çataklı, bu kapsamda 2 bin 993 kişinin gözaltına alındığını, 29 kişinin tutuklandığını dile getirdi. Çataklı, operasyonlarda ayrıca 572 bin 854 litre kaçak akaryakıt, 1 milyon 18 bin 775 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini söyledi.

Çataklı, "Siber suçlarla mücadele alanında da terör suçları kapsamında 2019 yılı Ekim ayında 4 bin 654 sosyal medya hesabıyla ilgili olarak işlem tesis edilmiştir. Tespit edilen 2 bin 712 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır" dedi.

"366 bin 186 Suriyeli ülkesine döndü"

Düzensiz göçle ilgili olarak yürütülen çalışmalarda 11 bin 865'i denizlerde olmak üzere toplam 58 bin 94 düzensiz göçmenin yakalandığını bildiren Çataklı, bu kapsamda da 971 organizatörün gözaltına alındığını söyledi. Çataklı, "Güncel olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısının da 366 bin 186 olduğunu bu vesileyle ifade etmiş olalım. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altında olan Suriyeli sayısı da 3 milyon 680 bin 603 kişidir" ifadelerini kullandı.

"Ekim ayında 270 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti"

Çataklı, "Trafik kazalarında da 2019 Ekim ayı içerisinde meydana gelen 226 ölümlü kazasında maalesef 270 kişi hayatını kaybetmiştir. 15 bin 426 yaralamalı trafik kazasında da 24 bin 754 insanımız yaralanmıştır. 2019 yılı ilk 10 ayında toplam bin 777 ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir. 2018 yılı ilk 10 ayında ise bu rakam 2 bin 401'di. Yani bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık bir azalış söz konusudur. Yine hayatını kaybeden kişi sayısında da yüzde 28.5'lik bir azalık gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde yaşananlarla ilgili CHP tarafından bir rapor hazırlandığını anımsatan Çataklı, "Bu raporda gerçeklikle bağdaşmayan çok sayıda iddiaya yer verildi. Gerçek olmayan iddiaların yer aldığı bu raporda tarihe not düşmeye çalışan CHP'ye hazırladıkları raporda yer alan yanlışları düzeltmeleri için fırsat vermek amacıyla 53 sayfalık bir rapor hazırladık. 12 bölümden oluşuyor. CHP'nin Çubuk raporundaki iddialara ilişkin gerçekler başlıklı bu rapor sonrasında CHP'nin yanlışlarını düzelteceğini umut ediyoruz. Bundan sonra hukuki sürecin işleyeceği hususunu da ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

"19 farklı uyruklu olduğunu görüyoruz"

Çataklı, Barış Pınarı Harekatı boyunca başta PKK-YPG-PYD terör örgütü ve yandaşlarının operasyonun DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği yönünde iddialarda bulunduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Ancak ne ilginçtir ki PKK-YPG-PYD terör örgütleri tarafından bu DEAŞ'lılar serbest bırakıldı. TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından bu kapsamda 287 şahıs yakalandı. Bunlardan 45'i Türk vatandaşı, 242'si ise yabancı ülke vatandaşı. Türk vatandaşı olanlar ülkemize getirildiler. Yabancı uyruklu olanlarla ilgiliyse Suriye'de, güvenliği sağlanmış bölgelerde bunlar tutuluyor. Uyruk tespit çalışmaları ve mülakatlar devam ediyor. Şu ana kadar 19 farklı uyruklu olduğunu görüyoruz. Mülakatlarına müteakip ilgili ülkeler bilgilendiriliyor."

"2019'da DEAŞ'a yönelik bin 107 operasyon gerçekleştirdik"

Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele ettiği kadar başka hiçbir ülkenin mücadele etmediğini vurgulayan Çataklı, "2019 yılı başından bugüne kadar bin 107 DEAŞ'a dönük operasyon gerçekleştirmişiz. Bu operasyonlarda 2 bin 553 şahıs gözaltına alınmış, 784'ü de tutuklanmış. DEAŞ ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" dedi.

"Yabancı terörist olma ihtimaline karşı 76 bin 818 kişiye ülkemize giriş yasağı koyduk"

"Şu ana kadar 76 bin 818 kişiye yabancı terörist olma ihtimaline binaen ülkemize giriş yasağı koymuşuz. Yakaladığımız 7 bin 643 yabancı terörist savaşçıyı da sınır dışı etmişiz" diyen Çataklı, Barış Pınarı Harekatı'ndan önce terör örgütü YPG'nin uzantısı SDG'nin El Hol kampından kaçan 2 DEAŞ üyesi Hollandalı kadın hakkında da Türkiye'ye giriş yasaklarının olduğunun kayıtlarda görüldüğünü bildirdi.

"Interpol'ün terör örgütleri arasında bir ayrım yaptığını gösteriyor"

Çataklı, şunları kaydetti:

"Interpol Genel Sekreterliği Hukuk İşleri Ofisi tarafından şu ana kadar 646 kırmızı bülten talebimiz reddedilmiş. İlginç olan bunlardan 462'si FETÖ/PDY üyesi, 115'i de PKK/KCK terör örgütü üyesi. İlginçlik şurada bugüne kadar 66 DEAŞ ile ilgili kırmızı bülten talebimiz olmuş ve bunların tamamını kabul etmiş. Bu da Interpol'ün terör örgütleri arasında bir ayrım yaptığını gösteriyor. Ülkemizin terörle mücadelede yalnız bırakıldığını gösteriyor. Halihazırda da 784 PKK/KCK terör örgütü üyesi kırmızı bültenle aranıyor. Bugünleri not ediyoruz, unutmayacağız. Terörle mücadelede kimlerin bizim yanımızda durduğunu, kimlerin ülkemizi yalnız bıraktığını hafızamızın bir tarafında bulunduracağız."

Uluslararası Af Örgütü'nün raporundaki iddialara yalanlama

Uluslararası Af Örgütü'nün "Şikayet Ediyoruz" ismiyle hazırladığı ve Barış Pınarı Harekatı'nın bahane edilerek muhaliflerin susturulduğunu iddia ettiği rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çataklı, raporda Türkiye'ye yönelik haksız eleştiriler ve değerlendirmelere yer verildiğini vurguladı. Gerek TCK'nın gerekse terörle mücadele kanununun ilgili hükümleri bağlamında terör örgütü propagandası yapmanın suç olduğuna dikkat çeken Çataklı, bu kapsamda terör örgütü propagandası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ve haklarında işlem yapılan paylaşımları gösterdi. Çataklı, "Bunların hangisini ifade özgürlüğü kapsamında alacağımızı merak ediyorum. Ne yapacaktık terör örgütlerini övenler, onun propagandasını yapanlar, ülkemizi haksız şekilde itham edenlerle ilgili işlem yapmasa mıydık? Almanya, Fransa, ABD aynı durumda ne yapardı? Hiç kimse kusura bakmasın ülkemiz hukuk çerçevesinde gerekeni yapıyor. Uluslararası Af Örgütü'nün raporundaki eleştirilerin hiçbirine katılmıyoruz. Tamamı haksız ve yanlış. Bizim açımızdan tarafsızlıklarını ve inandırıcılıklarını yitirmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Çataklı, "Şu ana kadar 100 binden fazla İstanbul dışında başka bir yerde kayıtlı olan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere döndüğünü biliyoruz. Süre doldu, yeni süre uzatımı söz konusu olmayacak" dedi.