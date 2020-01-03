Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Yakalanan kaçak göçmen sayısı 454 bin 662'ye ulaşmıştır' - Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yakalanan kaçak göçmen sayısı 454 bin 662'ye ulaşmıştır"
6 saat önce
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:19 Kaynak: AA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi. (1)
Son Dakika Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu