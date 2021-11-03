İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 38 artış ile 656 bin 90 paket kaçak sigara, yüzde 66 artış ile 550...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 38 artış ile 656 bin 90 paket kaçak sigara, yüzde 66 artış ile 550 bin 913 litre kaçak akaryakıt, yüzde 25 artış ile 106 bin 992 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 38 artış ile 656 bin 90 paket kaçak sigara, yüzde 66 artış ile 550 bin 913 litre kaçak akaryakıt, yüzde 25 artış ile 106 bin 992 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 38 artış ile 656 bin 90 paket kaçak sigara, yüzde 66 artış ile 550... - Son Dakika

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