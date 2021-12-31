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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yılbaşı gecesi 340 bin 351 personel 55 bin 466 ekip görev başında" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yılbaşı gecesi 340 bin 351 personel 55 bin 466 ekip görev başında"

31.12.2021 22:51

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yılbaşı gecesi 340 bin 351 personel 55 bin 466 ekip görev başında" -- Yılbaşı dolayısıyla alından güvenlik önlemleri GAMER'den takip edildi Türkiye genelinde alınan yılbaşı tedbirleri İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Güvenlik ve...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yılbaşı gecesi 340 bin 351 personel 55 bin 466 ekip görev başında"

-- Yılbaşı dolayısıyla alından güvenlik önlemleri GAMER'den takip edildi

ANKARA - Türkiye genelinde alınan yılbaşı tedbirleri İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden takip edildi.

Pandemi nedeniyle geçen yılbaşında uygulanan 4 günlük kapanmanın ardından bu yıl yılbaşı meydanlarda ve eğlence mekanlarında tedbirler eşliğinde kutlanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda önlemlerini artıran güvenlik güçleri, şehir meydanlarında ve şehirlerin işlek noktalarda denetimlerine hız kazandırdı. Tedbirlerin denetimleri ve koordinasyonu hakkında bilgi almak için GAMER'den 81 ile video konferans yöntemi bağlanan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, durum hakkında bilgi aldı.

Çataklı'ya, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz eşlik etti.

İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için en üst düzeyde tedbirlerin alındığını söyleyen ve bu konuda bir genelge yayımladıklarını da hatırlatan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Şırnak'ta olduğunu ve diğer İçişleri Bakan Yardımcılarının Türkiye'nin dört bir tarafında koordinasyonu sağlamak için görev başında olduğunu söyledi.

Yılbaşı gecesi 340 bin 351 personel 55 bin 466 ekip görev başında

Tedbirleri arttırmak için çok sayıda personel görevlendirildiğini ifade eden İsmail Çataklı, "Emniyetimizden, Jandarmamızdan, Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan 340 bin 351 personel 55 bin 466 ekip görev yapacak. Yine bu çerçevede 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpeklerle arkadaşlarımız istifade edecek.

Yılbaşı gecesi trafik tedbirleri önemli. Yol güzergahlarında trafik ekiplerimiz tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacak. Yağış nedeniyle karayolarının kapanması durumunda araçları önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirecekler ve vatandaşlarımızın evlerine sağlıklı bir şekilde dönebilmeleri için özellikle saat 24'ten sonra alkol denetimlerine de ağırlık verecekler.

Kayak merkezi olan illerimizde trafik akışının yoğunlaşacağı güzergahta önceden belirlendiği şekilde tedbirler alınacak. Herhangi bir yoğunluk meydana gelmesi durumunda ekiplerimiz müdahale edecekler ve güzergahta seyir güvenliğini tehlikeye düşecek durumların tespit edilmesinin ardından kış koşulları nedeniyle ilgili kurumlarla da hızlı bir şekilde koordinasyon sağlayarak trafik akışının sağlıklı bir şekilde işlemesini temin edecekler" diye konuştu.

Terör örgütlerine karşı da önlemler alındığına dikkat çeken Çataklı, "Yılbaşı gecesi olması dolayısıyla terör örgütü mensuplarının sınırlarımızdan illegal geçiş yapma arayışında olabilecekleri, yine sınır hatlarına el yapımı patlayıcı ve benzeri tarzı yöntemlerle eylem yapabilecekleri ihtimalleri de dikkate alacağız. Yine başta büyükşehirlerimiz olmak üzere araç gereç ve dedektör köpekleri de kullanmak üzere bütün unsurlarımızı emniyet ve asayiş için seferber ettik" ifadelerini kullandı.

Deniz kenarı olan illerde sahil güvenlik önlemlerin arttırılarak göçmen kaçakçılığına yönelik tedbirlerin alındığını ifade eden Çataklı, vatandaşların can güvenliğini tehdit edebilecek uyuşturucu ve sahte içki satışının engellenmesine ve ele geçirilmesine yönelik denetimlerin arttırıldığını söyledi.

Yüzbinlerce personel ile Türkiye çapında güvenlik denetimlerinin 24 saat devam edeceğini söyleyen Çataklı, vatandaşları Covid-19 pandemisine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Yılbaşı gecesi 340 bin 351 personel 55 bin 466 ekip görev başında
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Yılbaşı gecesi 340 bin 351 personel 55 bin 466 ekip görev başında
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Yılbaşı gecesi 340 bin 351 personel 55 bin 466 ekip görev başında

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Sahil Güvenlik, İsmail Çataklı, Türkiye, Yılbaşı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Yılbaşı gecesi 340 bin 351 personel 55 bin 466 ekip görev başında' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Yılbaşı gecesi 340 bin 351 personel 55 bin 466 ekip görev başında" - Son Dakika
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