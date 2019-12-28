İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Zonguldak'ta - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Zonguldak'ta "Bakanlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Zonguldak Valiliğinde İçişleri Bakanlığına bağlı hizmet birimlerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Çataklı, İçişleri Bakanlığının çok geniş görev ve sorumluluk sahasının olduğunu söyledi.

Başta emniyet, asayiş hizmetleri olmak üzere terörle mücadele, uyuşturucu, sivil toplum hizmetleri, afet ve acil durumları, nüfus, vatandaşlık işleri, göç meselelerine kadar geniş bir sorumluluk sahalarının olduğunu belirten Çataklı, şöyle konuştu:

"Bu sorumluluk sahamız nedeniyle her gün vatandaşımıza dokunan, vatandaşımızın günlük hayatına tesir eden çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla yürüttüğümüz bu çalışmaların etkinliğini görebilmek, verimliliğini, ne kadar süratle ve ekonomik yürütüldüğünü, vatandaşımızın katılımının sağlanmasının dahil mahallinde görmek açısından izleme, değerlendirme çalışması yapıyoruz."

Çataklı, vatandaşın memnuniyetini esas aldıklarını ifade ederek, en büyük gayretin vatandaşın gönlünü kazanmak olduğunu dile getirdi.

Vatandaşı merkeze alan şekilde faaliyet yürütme hedeflerinin olduğunu aktaran Çataklı, "Bu bakış açısı doğrultusunda çalışmalarımızı gözden geçirdik. Burada bakanlık olarak üzerinde durduğumuz, hassasiyet gösterdiğimiz konuları doğrudan birinci ağızdan arkadaşlarımıza aktarma imkanı bulduk. Aynı zamanda arkadaşlarımızın da mahallindeki değerlendirmelerini, bakış açılarını aldık. Yapılabilecekler, ilave tedbirler, ihtiyaçları tespit etmeye çalıştık." diye konuştu.

Çataklı, bakanlığın temel parametreleri bakımından başta emniyet, asayiş verileri olmak üzere rakamlara yansıyan iyileşmeler göründüğünü vurgulayarak, yapılan çalışmalar sonucunda bu verilerin daha iyi noktalara ulaşmasını sağlayacaklarını anlattı.

Yerli otomobilin milli bir mesele olduğunu kaydeden Çataklı, şahsen çok beğendiğini ve gurur duyduğunu, hem kurumsal hem de bireysel olarak yerli otomobilin yanında yer alacaklarını sözlerine ekledi.