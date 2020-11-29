İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Zorunlu olmadıkça evde kalalım - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Zorunlu olmadıkça evde kalalım
29.11.2020 10:34
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00 itibariyle sona erdiğini belirtip, "Zorunlu olmadıkça çıkmasak ve evde kalsak diyorum" dedi.
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00 itibariyle sona erdiğini belirtip, "Zorunlu olmadıkça çıkmasak ve evde kalsak diyorum" dedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kısıtlama sona erdi. Zorunlu olmadıkça çıkmasak ve evde kalsak diyorum. Lütfen" dedi.
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