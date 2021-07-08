Üye Girişi
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Devlet, milletin gönlünü kazanmalı" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Devlet, milletin gönlünü kazanmalı"

08.07.2021 16:17

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Devlet, milletin gönlünü kazanmalı" İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2 projesinin ilk ayağı Erzincan'da başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Devlet, milletin gönlünü kazanmalı"

ERZİNCAN - İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2 projesinin ilk ayağı Erzincan'da başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, "Devlet, milletin gönlünü kazanmalı" dedi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi kapsamında, bakanlık bürokratları 81 ile giderek vatandaşın memnuniyetini ve taşra teşkilatının verimini değerlendiriyor. İZDES 2 Projesi kapsamında ilk toplantı Erzincan'a gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, vatandaşların kamu hizmetlerinden memnun kalmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışması için Erzincan'a geldi. İZDES kapsamında kamu kurumları ve STK temsilcileri ile toplantı yapmak üzere Erzincan'a gelen Erdil, programına Valilik ziyaretiyle başladı. Daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile görüşen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, gazetecilere açıklamada bulundu. Erzincan'da söz konusu hizmetlerin aksamadan yürüdüğünü görebildiklerini dile getiren Erdil, varsa eksik ve sorunları gidereceklerini kaydetti. İZDES ile 81 ilde İçişleri Bakanlığını ilgilendiren kamu hizmetlerinin nasıl yürüdüğü, vatandaşların bu konudaki memnuniyeti, aksayan yönler varsa bunlara acil müdahale, memnuniyet verici çalışmalar varsa bunları tespiti konularını değerlendirdiklerini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, vatandaş odaklı çalışma yaptıklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Erdil açıklamasında, devletin, millettin gönlünü kazanmasının altını çizerek, "Bu proje ile ifade ettiğim gibi amaçlarımızdan bir tanesi de bakanlık olarak merkez ve taşra arasındaki iletişimi artırmak, birimler arasındaki iletişimi ve paylaşımı artırmak, taşradaki istek ve arzuları, eğitimleri, önerileri merkeze bakanlığa taşıma ayrıca iyi örnek uygulamaları kurumsal hale getirip yaygınlaştırmayı bu projede esas alıyoruz. Bu projede İZDES dediğimiz izleme değerlendirme projesi çerçevesinde geçtiğimiz 4 yılda 79 ili ziyaret ettik. Bakan yardımcılarımızla yaklaşık 4 bin bakanlık çalışanımız ile ve bu proje çerçevesinde paylaşımda bulunduk. Yine bu çerçevede projenin bir kapsamı olan toplum temsilcileriyle, bin 100 küsur sivil toplum yöneticisi ile sivil toplum örgütü ile temas kurduk. Onların değerlendirmelerini bakanlık çalışanlarımızla ve hizmetlerimizle ilgili ve bu istikamette vatandaş odaklı bir çalışma kurgusu içerisinde projemizi sürdürüyoruz. Projenin 1 Ağustos itibariyle 2. fazına geçiyoruz. Aslında bu ikinci fazının ilk ziyaretini de Erzincan'da yaptık. İZDES2 projesi çerçevesinde. Burada vatandaş memnuniyeti, vatandaşımıza hizmetin kalitesinin, vatandaşa verdiğimiz hizmetin kalitesinin artırılması ile ilgili bir kurgu ile tasarlandı. Biz bugün ifade ettiğim gibi birinci fazını tamamladık. Öğlenden sonra ikinci fazını tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın ısrarla bize verdiği talimatla özellikle kamu çalışanlarımıza rehberlik eden en üst düzeyden en alt çalışanına kadar rehberlik eden talimatı düstur olarak kabul ettiğimiz talimatı devleti temsil etmek milletin gönlünü kazanmakla olur talimatı ve prensibini esas alıyoruz. Bu projenin tasarımında da bakanlık olarak çalışmalarımızda da esas aldığımız şey milletin gönlünü kazanmaktır. Devlet, milletin gönlünü kazanması lazım. Bu önümüzdeki süreç ve vizyonda biz de bakanlık olarak daha etkin bir şekilde sahada, alanda vatandaşımız gönlünü kazanma istikametinde sokağa inerek temaslarımız artıracağız İnşallah." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: Devlet, milletin gönlünü kazanmalı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: Devlet, milletin gönlünü kazanmalı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: Devlet, milletin gönlünü kazanmalı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: Devlet, milletin gönlünü kazanmalı

Sivil Toplum Kuruluşları, İçişleri Bakanlığı, Erzincan, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 'Devlet, milletin gönlünü kazanmalı' - Son Dakika


Son Dakika

Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil 22:40 Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil Survivor'da skandal 22:00 Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü 21:53 İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü
Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz 20:38 Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini 19:48 Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu Şahan Gökbakar'ın 19:03 Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme
Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti         
22:41
Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi         
22:00
Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi         
22:00
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı         
20:54
Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı         
19:51
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu         
19:27
Meclis'te vekilleri şaşırtan müzik yasağı protestosu! CHP'li vekil türkü söyledi Meclis'te vekilleri şaşırtan müzik yasağı protestosu! CHP'li vekil türkü söyledi         
18:16
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 23:06:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Devlet, milletin gönlünü kazanmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement