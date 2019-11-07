Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 'Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ekim ayında aralarında kırmızı ve gri listede yer alan 133 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ekim ayında aralarında kırmızı ve gri listede yer alan 133 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Erdil, İçişleri Bakanlığının İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Isparta'da düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlıklarının temel hizmetinin, kamu güvenliğini ve huzurunu sağlamak olduğunu söyledi.

Ülke sınırlarında uzun süredir gerilim, çatışma ve kaos ortamı bulunduğuna işaret eden Erdil, terör örgütlerinin ülkenin önemli ve güncel sorunlarından olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin terör örgütünü bitirmekte karlı olduğunu belirten Erdil, "Türkiye, terör konusunda çok bedel ödedi. Bundan sonra geriye dönülmesi mümkün değil. Türkiye, güvenlik koridorunu mutlaka gerçekleştirecek. Bölgede ekonomik ve güven istikrarı sağlanacak." dedi.

Erdil, terörle mücadelede, lojistiği kesildikten sonra terörün önemli derecede kontrol altına alınacağını kaydetti.

Halen dağda 600'ün altında terörist bulunduğunu dile getiren Erdil, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı jandarmamız ve emniyetimizle çok etkin operasyonlar yönetiyor. Sadece ekim ayında 133 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 11'i gri ve kırmızı listede yer alan yönetici kadrosundaki ekip. Sahadaki operasyonlarımız terörün etkisiz hale getirilmesi istikametinde aynı şekilde devam ediyor. 'Kıran-1', 'Kıran-2', 'Kıran-3' ve 'Kıran-4' operasyonları devam ediyor. Barınmasına meydan vermeyerek psikolojik olarak dağılmaya girmiş örgütü etkisiz hale getirme konusunda bir çalışma yürütüyoruz."

İZDES projesi hakkında da bilgi veren Erdil, bunun amacının vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesinin artılması olduğunu bildirdi.

Proje kapsamında 47 ili ziyaret ettiklerini aktaran Erdil, "Bu proje, İçişleri Bakanlığı ile taşra arasındaki iletişimi geliştirmek, işleyişin dışında bir iletişim oluşturmak. Sahada valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız ve diğer ilgili birimlerimizin güzel örnek uygulamalarını kurumsallaştırıp çeşitli illere yaygınlaştırmak konusunda bir proje." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler
Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik ziyareti Yeni parti için tarih veren Ahmet Davutoğlu, 67 kişilik listeyi yalanladı Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 03:06:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]