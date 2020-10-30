İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Erzurum'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Erzurum'da incelemelerde bulundu

30.10.2020 21:15
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Erzurum'da incelemelerde bulundu, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Erzurum'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Erzurum'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Erdil, havalimanında Vali Okay Memiş ve il protokolü tarafından karşılandı.

Erdil, buradan Karayazı ilçesine geçerek Kaymakam Abdulgani Mağ'dan ilçe hakkında brifing aldı.

Kadınlar tarafından yöreye has dokunan kilimlerin dokunduğu atölyeleri gezen Erdil, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarda kadınların yaptığı ürünleri inceledi.

Erdil, ilçe esnafının taleplerini dinledikten sonra Erzurum Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

Sosyal Medya, Okay Memiş, Erzurum, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Erzurum'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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