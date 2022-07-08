İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı Açıklaması

08.07.2022 16:05
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, son üç günde yaptıkları gözlemlere göre, trafik yoğunluğunun önceki bayramlara nazaran yüzde 40 civarında arttığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, son üç günde yaptıkları gözlemlere göre, trafik yoğunluğunun önceki bayramlara nazaran yüzde 40 civarında arttığını söyledi.

Piraziz ilçesindeki uygulama noktasında trafik denetimine katılan Erdil, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Yolculuk yapan vatandaşların bayramını kutlayarak çikolata ve şeker ikram eden Erdil, denetimin ardından AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın neşesi, coşkusu ve paylaşma kültürüyle Türk milletine güzellikler getirmesini diledi.

Toplumun uzun süredir Kovid-19 salgını nedeniyle içe kapanık yaşadığını belirten Erdil, "Geçen bayram ve bu bayram vatandaşlarımız, daha önceki bayramların hareketliliğini yaşamaya başladı. Tekrar memleket ziyaretleri, akraba ziyaretleri ve tatiller başladı. Pandemiden sonraki ilk coşkulu yazı yaşayacağız." dedi.

Erdil, tüm dünyada bu yönde bir hareketlilik olduğuna dikkati çekerek, "Bizim ülkemizde de önemli bir hareketlilik var. Bu bayramda daha yoğun bir trafik hareketliliği var. Son üç günü izledik, önceki trafik yoğunluğu dönemlerine, bayramlara nazaran yüzde 40 civarında trafik yoğunluğunun arttığını görüyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bayram sürecinde trafik yoğunluğunu yönetmeye çalışan personelin durumunu görmek, motive etmek ve trafiği değerlendirmek için uygulamalara katıldıklarının altını çizen Erdil, şunları kaydetti:

"10 günlük süre içinde 114 bin tim, 211 bin 379 jandarma ve emniyet personelimiz alanda olacak. 1100'ü aşkın uygulama noktası ve trafikte, ayrıca da helikopter, insansız hava araçlarımız ve dronlarla da büyükşehirlerde trafiği denetleyeceğiz. Bu geçtiğimiz süre içerisinde yaptığımız denetimler, trafik kazalarını büyük ölçüde iyileştirdi, azalttı. Bu istikamette izleme ve değerlendirmelere devam edeceğiz. Burada amacımız, vatandaşımızın bayram coşkusunu, heyecanını kedersiz geçirmesidir. İnşallah bu bayram daha az trafik kazasıyla, daha az mal ve can kaybıyla bayramı birlikte, ağız tadıyla vatandaşlarımız yaşayacaktır."

Trafik uygulamasına Vali Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Piraziz Kaymakamı Furkan Başar da katıldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

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