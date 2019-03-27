İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Güroymak'ta
23 dakika önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Güroymak ilçesini ziyaret etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Güroymak ilçesini ziyaret etti.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından karşılanan Erdil, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdil'e ziyaretinde Vali Oktay Çağatay ve İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir eşlik etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:45 Kaynak: AA
Şarkıcı Gülşen, Tasarımcı Arkadaşının Çantalarına El Koyduğu Gerekçesiyle Mahkemelik Oldu
Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş
Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merak Uyandıran Sosyal Medya Paylaşımı