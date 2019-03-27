Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Güroymak'ta

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Güroymak'ta

23 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Güroymak ilçesini ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Güroymak'ta, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Güroymak ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından karşılanan Erdil, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdil'e ziyaretinde Vali Oktay Çağatay ve İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:45 Kaynak: AA

Güroymak, Güncel
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