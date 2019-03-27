Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Güroymak'ta

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Güroymak'ta

17 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Güroymak'ta, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından karşılandı. Kaymakamlık makamında Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından ilçe ile ilgili çalışmalar hakkında brifing verildi.

Daha sonra ilçede kaymakamlık tarafından açılan tekstil atölyelerini gezerek çalışan personellerle bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Erdil gördüğü tablo karşısında son derece memnun olduğunu ifade ederek, bu tür çalışmaları önemsediklerini ve desteklediklerini ifade etti.

Bakan yardımcısı Erdil ve Bitlis Valisi Çağatay bir dizi temastan sonra ilçeden ayrıldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Bitlis, Güroymak, Güncel
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