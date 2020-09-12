İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, İpekyolu Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ı ziyaret etti.

Van'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, ilk olarak Özalp ve Saray ilçelerinden bir takım ziyaretlerde bulundu. Bakan Yardımcısı Erdil, Özalp ve saray ziyaretlerinin ardından beraberinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile birlikte İpekyolu Belediyesi'ni ziyaret etti. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ile belediye başkan yardımcıları tarafından belediye girişinde karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, makama geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Başkan Vekili Aslan, "Bilgilendirme sunumu yaptı"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ziyarette Bakan Yardımcısı Erdil'e sunum yaparak İpekyolu hakkında bilgi verdi. İpekyolu Belediyesi'nin çalışmalarını ve ilçenin ihtiyaçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediyedeki toplantının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ile birlikte Kazım Karabebir (Maraş) Caddesi esnafını ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Erdil, esnaflara bol kazanç dileklerinde bulundu. - VAN