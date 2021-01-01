Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Konya'da uygulamaya katıldı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Konya'da uygulamaya katıldı

01.01.2021 01:25
Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Konya'da uygulamaya katıldı, System.String[]

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Konya'da uygulamaya katıldı İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, yılbaşı denetimleri kapsamında Konya'da uygulama noktalarında görev yapan emniyet ve jandarma personeli ile bir araya geldi, sürücülerle sohbet etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Konya'da uygulamaya katıldı

KONYA - İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, yılbaşı denetimleri kapsamında Konya'da uygulama noktalarında görev yapan emniyet ve jandarma personeli ile bir araya geldi, sürücülerle sohbet etti.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşı denetimleri kapsamında geniş güvenlik önlemleri alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil de denetimleri yerinde görmek ve uygulamalara katılmak üzere Konya'ya geldi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın tarafından Konya-Aksaray Karayolunda karşılanan Bakan Yardımcısı Erdil, polis ve jandarmanın uygulamasına katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Vali Özkan ile birlikte araçlarda bulunan vatandaşlara çeşitli hediyeler veren Erdil yolcuların yeni yılını kutladı.

Burada bir açıklama yapan Bakan Yardımcısı Erdil, "Yılbaşlarında ve hareketliliğin yoğun olduğu günlerde sahaya çıkıyoruz. Sayın bakanımız bakanlığımızın üst düzey yöneticileri bakan yardımcıları genel müdürlerimiz komutanlarımızla beraber sahada oluyoruz. Bu doğrultuda malum yılbaşında da hep beraber başta bakanımız sahadayız. Sahada çalışan kolluk kuvvetlerimiz, gece hizmet veren güvenlik görevlilerimizle beraber olmaya çalışıyoruz. Bugün de malum yılbaşı çerçevesinde burada bulunuyoruz, Konya'dayız. Bugün İçişleri Bakanlığı olarak yaklaşık 208 bin kolluk personeli ile güvenlik denetimi hizmeti veriyoruz. Jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenlik personeli güvenlik hizmetlerimizin aksatılmadan sürdürülmesi için alanda. Biz de onları ziyaret edip, onların motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyoruz" dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, üst düzey yöneticilerin uygulama noktasında bulunmasının hem personelin motivasyonu hem güvenlik kamu hizmetinin etkin ve yaygın bir şekilde vatandaşa sunulması açısından çok önemli bir nokta olduğunu kaydetti.

Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Konya'da uygulamaya katıldı
Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Konya'da uygulamaya katıldı
Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Konya'da uygulamaya katıldı
Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Konya'da uygulamaya katıldı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Bakan, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Konya'da uygulamaya katıldı - Son Dakika


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