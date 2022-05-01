İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Ordu'da trafik denetimine katıldı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ekiplerin bayram süresince trafik uygulama noktaları ve alanlarda denetimde olacağını bildirdi.

Erdil, Ordu Valisi Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ile şehrin giriş ve çıkış noktalarında kurulan kontrol noktalarında trafik denetimine katıldı.

Polis kontrol noktasında denetim için durdurulan araçtakilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdil, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Erdil, gazetecilere, daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın özellikle trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda denetimlerini yaptığını ve sahada olduklarını söyledi.

Bu bayram toplam 208 bin 900 personelin görev başında olacağını belirten Erdil, ekiplerin bayram süresince trafik uygulama noktaları ve alanlarda denetimde olacağını ifade etti.

Erdil, alınan önlemler ve ortaya koyulan çeşitli projelerin, geçen 4 yıllık süreç içerisindeki etkilerine değinerek, "Aldığımız bu önlemler ve projeler, trafik kazalarına bağlı ölümleri çok ciddi anlamda iyileştirdi. 100 bin kişiye düşen trafik kazalarında ölüm 4 yıl önce 9,6 iken, bugün 5,7'ye indi. Aslında bu Avrupa ortalamasına yakın bir rakam." dedi.

Amaçlarının bundan sonra da trafik kazalarındaki ölümleri en aza indirmek olduğunu vurgulayan Erdil, bayram sürecince vatandaşlara güvenli ve dikkatli seyirle sevdiklerine ulaşmaları tavsiyesinde bulundu.