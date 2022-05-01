İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik denetimine katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Rize'de trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Trabzon'dan kara yoluyla kentte oluşturulan Ali Paşa polis kontrol noktasına gelen Erdil, burada incelemelerde bulunarak personelle bayramlaştı.

Erdil, daha sonra sürücüler ve yolcularla sohbet etti, trafik kurallarına uyulmasını istedi.

Bakan Yardımcısı Erdil'e Rize Vali Yardımcısı Sedat Sezik, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı da eşlik etti.