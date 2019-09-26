Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, şehit ailelerini ziyaret etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, şehit ailelerini ziyaret etti

54 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye'de şehit ailelerini ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, şehit ailelerini ziyaret etti, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye'de şehit ailelerini ziyaret etti.

Erdil, temaslarda bulunmak üzere geldiği Osmaniye Valiliğinde, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, girişimciler, muhtarlar ve çiftçilerle düzenlenen toplantıya katıldı.

Basına kapalı toplantının ardından Erdil, Coşkun ve Durmuşoğlu ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesini ziyaret etti.

Baba Hamza ve anne Nuriye Karacatilki ile gönüşen Erdil, aileye Türk Bayrağı ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Anne Karacatilki'ye "Senin bir oğlun da benim" diyen Erdil, "O eskiden senin oğlundu. Şimdi 81 milyonun Mehmet'i oldu. Belki Mehmet'i geri getiremeyiz ama hepimiz de birer Mehmet'iz. Hepimiz senin evladınız artık." dedi.

Erdil, daha sonra 3 yıl önce Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak'ın ailesini ardından da Ağrı'da teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan Halis Alakel'i evinde ziyaret etti.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:54 Kaynak: AA
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