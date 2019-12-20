İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz noktada" - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz noktada"

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, "Terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz noktaya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil:

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, "Terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz noktaya geldi. Yürütülen çalışmalarda son 3 yılda 7 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, bin 115 terörist ikna veya kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim oldu." dedi.

Prof. Dr. Erdil, beraberinde Bakanlık yetkilileri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla oluşturulan ve 2 yıldır devam eden İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında Elazığ Valiliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Erdil, Bakanlık olarak kamu düzenini sağlamak, güvenliği tesis etmek, bunu sürdürebilir kılmak ve teknik düzenlemeleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Erdil, bu hizmetlerin merkezi bir düzenleme ile koordine edilerek, mülki idare amirleri vasıtasıyla vatandaşlara sunulduğunu ifade ederek, İZDES 81 ilde izleme ve değerlendirmeler yaptıklarını aktardı.

Elazığ Valiliği koordinasyonunda yaklaşık 2 saat süren toplantıda kentteki çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Erdil, "Öncelikle iç güvenliğe ilişkin sorunlarımızı Elazığ özelinde değerlendirdik. Elazığ'daki çalışmaların yüksek bir verimlilik, kapasiteyle gerçekleştirildiğini izledik." diye konuştu.

Terörle mücadele

Terörle mücadelede geçen 3 yılda çok önemli başarılar elde edildiğine değinen Erdil, bu kapsamda çok önemli bir kritik eşiğe ulaşıldığını bildirdi.

"Artık terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz noktaya geldi." diyen Erdil, şöyle devam etti:

"Terör örgütü Türkiye'de eylem yapamaz noktaya geldi. Yürütülen çalışmalarda son 3 yılda 7 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, bin 115 terörist ikna veya kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim oldu. Geçen süre içerisinde teröre katılım en az noktaya indi. Bu istikamette çalışmalar aynı hızla ve aynı kapasiteyle sürdürülecek. Türkiye'nin ulaştığı bu mesafeden, bu noktadan tekrar geriye dönmesi söz konusu değildir. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar hem sahadaki operasyonlarımız sürecek. Bugün Kıran-1 ile başlayan operasyonlar Kıran-10 ile sürdürülmeye devam ediyor. Bugün Türkiye'de dağlarda terörist barınmasına imkan verilmeyecektir. Jandarmamız ve özel harekat birimlerimiz bu istikamette çok etkin çalışmalar sürdürüyorlar."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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