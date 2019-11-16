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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terör örgütünün kararlı şekilde üzerine gidilecektir"

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Türkiye inşallah, psikolojisi dağılma süreci yaşayan terör örgütünden çok kısa zamanda tamamen topyekün kurtulmuş veya bu sorunu çözümlemiş olacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Türkiye inşallah, psikolojisi dağılma süreci yaşayan terör örgütünden çok kısa zamanda tamamen topyekün kurtulmuş veya bu sorunu çözümlemiş olacak. O evre ve süreçteyiz. Burada tamamen yok olana kadar terör örgütünün kararlı bir şekilde üzerine gidilecektir." dedi.

Erdil, İçişleri Bakanlığının İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) çalışma programı kapsamında geldiği Adıyaman'da Vali Aykut Pekmez'i ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen bakanlık hizmetlerini değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdil, proje kapsamında 9 kişilik heyetle iki günlük çalışma yapmak üzere, kente geldiklerini söyledi.

Erdil, merkez ile taşra teşkilatları arasındaki iletişimi geliştirmeyi ve yaşanan sorunları yerinde görmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Bugün 58'inci il olarak Adıyaman'da bulunduklarını anlatan Erdil, bakan yardımcılarının heyetler halinde yıl sonuna kadar tüm illeri dolaşacaklarını belirtti.

"Bu yıl üstlenmeye meydan vermeyeceğiz"

İçişleri Bakanlığı olarak iç güvenliğin sağlanması konusundaki hizmetleri de değerlendirdiklerini anlatan Erdil, şöyle konuştu:

"Türkiye, terörle ilgili mücadelede önemli bir eşiğe gelmiştir. Bu eşikte terörle mücadelede dağdaki terörü etkisiz kılma konusunda çok önemli bir mesafe katedilmiştir. 2016'dan bu yana 7 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sadece ekim ayı içerisinde 11'i üst düzey olmak üzere, 133 terörist etkisiz hale getirildi. Son operasyonlarımız ile hem sınır dışında Milli Savunma Bakanlığının sürdürdüğü operasyonlar ve terörü besleyen lojistiği sağlayan dış destekler de büyük ölçüde önlendikten sonra içeride oluşturduğumuz Kıran operasyonlarıyla dağlarda teröristlerin barınmasına imkan vermeyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Malum her yıl terör örgütü, bir kış üstlenmesine gidiyor. Bu yıl bu üstlenmeye meydan vermeyeceğiz."

Erdil, jandarma ve emniyet özel harekat güçlerinin kararlı bir şekilde terörle mücadelede ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Türkiye inşallah, psikolojisi dağılma süreci yaşayan terör örgütünden çok kısa zamanda tamamen topyekün kurtulmuş veya bu sorunu çözümlemiş olacak. O evre ve süreçteyiz. Burada tamamen yok olana kadar terör örgütünün kararlı bir şekilde üzerine gidilecektir." dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede de sahada operasyonların sürdürüldüğünü kaydeden Erdil, uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt ve yapıları büyük ölçüde çökerttiklerini aktardı.

Vali Aykut Pekmez de İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'i Adıyaman'da ağırladıklarını belirterek, "Bütün güvenlik birimleriyle Adıyaman'a hizmet ediyoruz. İZDES çalışma programı kapsamında, Türkiye'nin bütün illeri her yıl İçişleri Bakan Yardımcıları başkanlığında geziliyor. Amaç bütün illerimizin hizmet standartlarını yükseltmek. Bütün hizmetlere standart getirmek. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'e katkılarından dolayı teşekkür ederim. " ifadesini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: Terör örgütünün kararlı şekilde üzerine gidilecektir

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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