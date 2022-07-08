İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Trabzon'da trafik uygulamasına katıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Trabzon'da trafik uygulamasına katıldı

08.07.2022 19:03
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Trabzon'da trafik uygulamasına katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, trafik kazalarını en aza indirmek için 114 bin 973 ekip ve 211 bin 379 personelin katılımıyla ülke genelinde denetimler yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, trafik kazalarını en aza indirmek için 114 bin 973 ekip ve 211 bin 379 personelin katılımıyla ülke genelinde denetimler yapıldığını söyledi.

Kara yoluyla Trabzon'a gelen Erdil, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Erdil burada, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Ömer Harun Özkaynak, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Sürücü ve yolcularla sohbet eden Erdin, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Erdil, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın neşesi, coşkusu ve paylaşma kültürüyle Türk milletine güzellikler getirmesini diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bayram sürecinde trafik denetimi yapan ekiplerle birlikte olmaya çalıştıklarını belirten Erdil, trafik kazalarını en aza indirmek için 114 bin 973 ekip ve 211 bin 379 personelin uygulama noktalarında ve şehir içi trafiğinde denetimler yaptığını kaydetti.

Ekiplerin, trafik kazalarını azaltmak, can ve mal güvenliğini daha etkin bir şekilde sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Erdil, "Biz de arkadaşlarımızın yanında olmaya, onları motive etmeye çalışıyoruz. Geçen 3 yıl içerisinde trafik kazaları yüzde 30 iyileşti. Trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 35 düzeyinde iyileşme oldu. Bu bayramda da inşallah vatandaşlarımız can güvenliği içerisinde, huzur içerisinde kedersiz bir şekilde bayram coşkusunu yaşarlar." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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