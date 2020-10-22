İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'da - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Erdil'i, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcıları Nihat Arpa, Ali Özvan, Halil İbrahim Ateş ve Esiner Çetin karşıladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüşen Erdil, belediye çalışmaları hakkında yapılan sunumu dinledi.

Meclis toplantı salonunda ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediyesi meclis üyeleriyle bir araya gelen Erdil daha sonra kentten ayrıldı.