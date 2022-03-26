İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Van'da "Nüfus Personeli Eğitim Programı"na katıldı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Van'da "Nüfus Personeli Eğitim Programı"na katıldı Açıklaması

26.03.2022 12:39
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Van'da "Nüfus Personeli Eğitim Programı"na katıldı Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, son yıllarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinin ciddi değişim ve dönüşümden geçtiğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, son yıllarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinin ciddi değişim ve dönüşümden geçtiğini söyledi.

Van Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Nüfus Personeli Eğitim Programı"nda bir konuşma yapan Erdil, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde kapsamlı değişiklikler yapıldığını belirtti.

Vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya önem verdiklerini ve bu anlayışla 2022'nin eğitim yılı olmasına kararlaştırdıklarını anlatan Erdil, şunları kaydetti:

"Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde geçtiğimiz bu beş yıllık süreçte çok derin değişim ve dönüşümler yaşadık. Çok yüksek bir iş kapasitesine ulaştık. Bugün yaptığımız işlere baktığımızda hizmet alan insan sayısı, günlük iş üretim hacmimiz, kapasitemiz kat kat arttı. Üç yıl önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri birimlerimizin iş kapasitesi bir gece de üç katına çıktı. Vatandaş odaklı, vatandaşın merkezde olduğu bir kamu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yeni bir düzen oluşturacağız."

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de bölgede 30 yıldır yaşanan güvenlik problemlerinin bazı sorunları ötelediğini, bunun yanısıra kimi sosyal problemlere de yol açtığını ifade etti.

Bu nedenle insanlarla muhatap olurken onlara anne, babaları gibi hizmet vermeleri gerektiğini aktaran Bilmez, "Devletin şefkat elini, devletimizin onlar için var olduğunu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde dahi hissettirmemiz gerekir. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz ile bu ülkenin huzur ve güvenliği için buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

Ülkenin 81 il ve ilçelerinde personellerinin canla başla hizmet üretmeye çalıştığını ifade eden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl de vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde teknolojik alt yapıyla daha kaliteli bir hizmet ürettiklerini ifade eden Aygöl, "Arkadaşlarımızın yeni konsept müdürlüklerinde özgüvenlerinin çok yüksek olduğunu gördük. Bu yıl Van'da başladığımız eğitimlerle yıl içinde bütün personelimize yüz yüze eğitimler vereceğiz." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaymakamlar, kurum müdürleri ile çevre il ve ilçelerden gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinin personeli katıldı.

YORUMLAR
500
Türkiye geneli nüfus personeli eğitim programının açılışı Van'da yapılacak Türkiye geneli nüfus personeli eğitim programının açılışı Van'da yapılacak Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 152 yerleşim yerinin yolu kapandı Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 152 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van Emniyet Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Van'da 'Nüfus Personeli Eğitim Programı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Denizlili genç 1 yıldır acıkmıyor! Tıp dünyası bu garip vakayı araştırıyor
12:23 Kuzey Kore'den Top Gun tadında balistik füze denemesi!
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
12:07 Ata Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği anlar!
12:05 Bahçeli, CHP Lideri'nin "Nereye yüzeceksin" sorusuna "Yüzmeyi değil, tummayı biliriz" diye yanıt verdi!
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
11:59 Rusya 292 Ukrayna askerinin bulunduğu kışlayı, Sedat Peker'in otelinin bulunduğu yöntemle tespit etti! Yöntemin adı, jelokasyon!
11:21 Milyonluk aracın dört tekerleğini de bıçakla parçalayan zanlı her yerde aranıyor
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
10:54 Elektrik faturalarını düşürmek için uzmanından tavsiyeler: Bunları yapın, faturanız yarı yarışa düşecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 12:50:45. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Van'da "Nüfus Personeli Eğitim Programı"na katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement