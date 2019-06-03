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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Afyonkarahisar'da trafik denetiminde

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda toplam 185 bin personelin görev yaptığını belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Afyonkarahisar'da trafik denetiminde, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda toplam 185 bin personelin görev yaptığını belirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve jandarma trafik ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde Afyonkarahisar- Ankara kara yolunda denetim gerçekleştirdi.
Uygulamaya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da katıldı.
Mehmet Ersoy, uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu bayramın da huzur, güvenlik içinde geçmesi için İçişleri Bakanlığı olarak bir dizi tedbirler aldıklarını söyledi.
Uygulamaları yerinde görmek ve değerlendirmek için Afyonkarahisar'daki trafik kontrol noktasına geldiklerini ifade eden Ersoy, "Toplam 185 bin kişilik bir görev ordusuyla yollarımızda denetimlerimizi ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu sayede inşallah bugüne kadar gerek vatandaşlarımızın gösterdiği yakın ilgi, gerek basınımızın verdiği destekle trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruz." dedi.
"Sürücüler temel kurallara uysunlar"
Trafik terörüyle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:
"İnşallah hep birlikte bu işin üstesinden de geleceğizi umuyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Ağlamadan, üzülmeden, acı çekmeden bir bayram geçirebilmek için sürücülerimizden çok basit bir şey istiyoruz. Temelde kurallara uysunlar, özelde de lütfen emniyet kemerlerini taksınlar, aşırı hızdan kaçınsınlar ve araç kullanırken telefon kullanmayı bıraksınlar. Böylece bugün elde ettiğimiz başarının çok daha fazlasını elde edeceğimize ve milletçe bu işin üstesinden çok daha rahat gelebileceğimize inanıyoruz."
Trafik noktasındaki uygulamaya, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez de katıldı.
Uygulama sırasında durdurulan sürücülere özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunuldu.
Trafik polisleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" verdi. Çocukların, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretleyebileceği belirtildi.
Çocuklar doldurdukları karneleri 20 Haziran'a kadar Twitter'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletebilecek. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi bisikletle ödüllendirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:53 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Afyon, Güncel
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